Nar и TƏBİB запускают конкурс “Герои дня”

Nar в сотрудничестве с TƏBIB запускает конкурс “Герои дня”, чтобы представить публике людей, которые продолжают обслуживать граждан в различных областях в период пандемии коронавируса.

Конкурс расскажет истории людей, которые рискуют жизнью в ходе своей повседневной работы в период борьбы с пандемией, о социальных проектах и инициативах, реализованных во время карантина. Целью распространения таких историй является как знакомство населения с героями, так и поддержка продвижения социальной ответственности в массы.