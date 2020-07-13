Nar и TƏBİB запускают конкурс “Герои дня”
Nar в сотрудничестве с TƏBIB запускает конкурс “Герои дня”, чтобы представить публике людей, которые продолжают обслуживать граждан в различных областях в период пандемии коронавируса.
Конкурс расскажет истории людей, которые рискуют жизнью в ходе своей повседневной работы в период борьбы с пандемией, о социальных проектах и инициативах, реализованных во время карантина. Целью распространения таких историй является как знакомство населения с героями, так и поддержка продвижения социальной ответственности в массы.
В качестве героев своих рассказов авторы могут выбрать врачей, учителей, продолжающих обучать детей посредством онлайн-уроков, полицейских, работников супермаркетов, курьеров доставки, представителей службы поддержки клиентов, журналистов, проводящих репортажи из больниц специального режима, а также людей, создающих группы добровольной помощи, и в целом всех, кто участвует в предоставлении помощи гражданам в период пандемии.
Условия конкурса:
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Конкурс открыт как для журналистов, так и для пользователей социальных сетей.
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Основное требование к публикациям - отразить реальные истории и получить согласие на их распространение у лица, о котором идет речь. Статья также может быть написана непосредственно с уст главного героя.
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С согласия героя в статью могут быть добавлены фото и видео.
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Публикация также может быть в формате интервью.
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Максимальное количество символов для публикаций 10.000.
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Для того чтобы присоединиться к конкурсу, журналисты должны отправить ссылку на статью после ее публикации в СМИ с упоминанием, что она была подготовлена в рамках конкурса, проводимого совместно “Nar” и TABIB на [email protected].
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Пользователи социальных сетей также должны отправить свои истории на электронный адрес [email protected]. Помимо этого они могут поделиться историями в своих социальных сетях, используя хэштеги конкурса (#GününQəhrəmanları #Nar #TƏBİB).
Победителей конкурса определит жюри, в состав которого войдут медиаэксперты. Победители получат Samsung S10 +, Huawei P30 Pro, денежный приз в размере 500 манатов, а обладатели трех поощрительных мест получат денежный приз в размере 300 манатов. Отметим, что крайний срок для участия в конкурсе - 10 августа. В случае возникновения вопросов обращайтесь по электронной почте [email protected].