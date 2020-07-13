12 июля подразделения Вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергли азербайджанские позиции в Товузском районе артиллерийскому обстрелу. В результате контратаки азербайджанской армии была пресечена провокация противника.

Как отмечает в своем заявлении Служба государственной безопасности Азербайджана, азербайджанский народ проявил в эти сложные дни национальное единство и гражданскую солидарность, однако некоторые антинациональные силы попытались и в этот раз нарушить общественно-политическую стабильность и правопорядок в стране. Некоторые силы, исходя из своих неблагочестивых целей, попытались дискредитировать Вооруженные силы, а также опорочить органы власти и правопорядка. Данные силы в соцсетях стали распространять среди населения панику, распространять непроверенную информацию и попытались нарушить общественный порядок. Более того, ряд деятелей стал выступать с антигосударственными призывами.

12 и 13 июля экс-министр обороны Рагим Газиев, целенаправленно распространяя в соцсетях провокационную информацию, не соответствующую действительности, стал призывать граждан к действиям, ослабляющим обороноспособность страны, а также к организации массовых беспорядков и захвату государственных органов страны.

Рагим Газиев был задержан на основании статей 281 (призывы против государства) и 282 (провокация) Уголовного кодекса Азербайджана.

Служба госбезопасности продолжает оперативно-следственные мероприятия.