В Гяндже врач-невролог умерла от коронавируса

В Гяндже врач умерла от коронавируса. О смерти врача сообщили в соцсети ее коллеги.

Qafqazinfo сообщает, что детский невролог Кямаля Дехгани скончалась от коронавирусной инфекции.

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