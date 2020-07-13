В Гяндже врач-невролог умерла от коронавируса
В Гяндже врач умерла от коронавируса. О смерти врача сообщили в соцсети ее коллеги.
Qafqazinfo сообщает, что детский невролог Кямаля Дехгани скончалась от коронавирусной инфекции.
В Гяндже врач умерла от коронавируса. О смерти врача сообщили в соцсети ее коллеги.
Qafqazinfo сообщает, что детский невролог Кямаля Дехгани скончалась от коронавирусной инфекции.
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