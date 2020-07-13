Минобороны: «Азербайджан не стреляет по мирному населению» новая армянская дезинформация
Минобороны Азербайджана решительным образом опровергает информацию, распространенную главой пресс-службой Минобороны Армении Шушан Степанян об обстреле приграничного армянского села Чинари Вооруженными силами Азербайджана.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, информация о том, что азербайджанские вооруженные силы выпустили снаряды миномета калибра 120-мм в направлении населенного пункта Чинари – не более чем вымысел.
«Азербайджан не обстреливает мирное население и мирные населенные пункты», - цитирует haqqin.az заявление Минобороны Азербайджана.