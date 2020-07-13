Молодежь оказалась беззащитна перед коронавирусом

Новое исследование американских ученых показало, что каждый третий молодой пациент с COVID-19 может столкнуться с тяжелой формой течения болезни. При этом самым высоким фактором риска оказалось курение.

В ходе исследования ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско наблюдали за течением заболевания у 8 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Наблюдения показали, что 32% молодых людей (33% мужчин и 30% женщин) в ходе исследования столкнулись с более тяжелым течением болезни.

Однако, когда курящие участники исследования были исключены из выборки, процент пациентов с тяжелой формой болезни уменьшился вдвое - до 16%.

Исследование также показало, что молодые курящие мужчины более подвержены риску развития тяжелой формы COVID-19. Среди некурящих риск для женщин выше.