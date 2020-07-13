Дмитрий Рой, автор haqqin.az 19:15

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-миллиметровых минометов село Агдам Товузского района. Несложно было предположить, что после сделанного в пятницу, 10 июля, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о важности «самоопределения армянской общины Нагорного Карабаха» Ереван не откажется от того, чтобы «поиграть мускулами» и «продемонстрировать оскал». Тем более что прошедшие в мае маневры азербайджанской армии, в которых участвовали до 10 тысяч военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, однозначно показали: попытки военного решения конфликта с армянской стороны завершатся для Еревана крайне печально, если не сказать больше.

Силы сторон явно не сопоставимы, Азербайджан – субрегиональная держава, Армения – страна амбиций, но не реального военно-политического потенциала, о чем тут вообще можно говорить. Но в том-то и дело, что пепел самого старого на постсоветском пространстве конфликта стучит не только в сердца, но и в головы армянских политиков. Вроде бы как и удалось, пользуясь стечением обстоятельств и развалом советской империи, урвать кусок у соседа – но полной победы как не было, так и нет. Более того, с каждым годом все отчетливее становится, что оккупированные территории не удержать и не освоить – ресурсов для этого становится все меньше и меньше. Остается путь виляния всем, чем можно, перед внешними игроками и путь провокаций, с целью выставить себя постоянно потерпевшими от «агрессивного и авторитарного Баку». Происходящее сейчас на армяно-азербайджанской границе, подчеркну - не на линии соприкосновения между Азербайджаном и захваченными у него территориями, а именно на границе – как раз из этого сценария провокаций. Версия армянских военных о причине инцидента никакой критики не выдерживает. Более того – в других условиях вызвала бы смех - если бы не гибель сержанта Вугара Садыгова и рядовых Эльшада Мамедова и Хайяма Дашдемирова. Когда амбиции ереванских ястребов оплачиваются кровью, это вызывает справедливый гнев и омерзение к клоунам, которые с зажженным факелом бегают на пороховом складе и вопят об «азербайджанской агрессии».

А именно так для окружающего мира все и обстоит – в чем и заключается стратегический просчет армянского руководства. В силу своей глубочайшей провинциальности, они всерьез полагают, что их проблемы всерьез волнуют остальной мир. И нет больше у мировых и соседних с ними держав забот, кроме как беспокоиться о том, почему не удовлетворяются армянские амбиции на Южном Кавказе. Оставим в стороне вопрос о том, в какую сумму обошлось армянской диаспоре лоббирование вопроса о признании геноцида в американском Конгрессе. Но есть основания полагать, что эта сумма вполне сопоставима с размером всего Государственного фонда социального страхования Армении. Зададимся другим: а во что обходятся стране внешнеполитические амбиции ее руководства и что Армения получает взамен их реализации? «Дырку от бублика» - если уж быть откровенным. Гарантом безопасности и суверенитета является российская военная база. Гарантом относительной экономической стабильности – внешние поступления. Эти условия настоятельно требуют как минимум стране-содержанке вести себя поскромнее. Но Ереван поступает с точностью до наоборот, считая, что чем больше хайпа и наглости – тем больше к нему внимания. И в этом его стратегическая ошибка. Крики и шум быстро утомляют, навязчивость – порождает желание поскорее избавиться от «токсичного» субъекта. А там недалеко до ситуации – когда тебя просто перестают замечать – и кричать можно сколько угодно, а уже никто не реагирует.