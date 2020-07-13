Глава Косово прибыл на допрос в Гаагу

Президент непризнанной Косово Хашим Тачи прибыл в Гаагу на допрос: его подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны за независимость. Об этом сообщает Reuters.

Перед тем, как начать разговор со следователями, он дал краткий комментарий журналистам. В очередной раз отвергнув обвинения в более чем сотне убийств, он подчеркнул, что выступает за правду и примирение.

«Никто не может переписать историю... Это цена, которую ты платишь за свободу», — приводит агентство его слова. Сообщается, что перед зданием, где проходил допрос, собрались примерно 20 человек с флагами Косова и Албании. Они выкрикивали лозунги в поддержку Тачи.