Президент Грузии обеспокоена боевыми действиями между Азербайджаном и Арменией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила обеспокоенность в связи с напряженной обстановкой на азербайджано-армянской границе. Об этом говорится в заявлении администрации президента Грузии.

«Сегодня, когда мы все сражаемся против невидимого врага, очень важно поддерживать международную солидарность и глобальную стабильность. Мир и безопасность в нашем регионе важны с точки зрения дальнейшего развития Грузии, а также для наших дружественных стран – Армении и Азербайджана», - говорится в заявлении С.Зурабишвили.

Президент Грузии выразила надежду на то, что необходимые меры будут приняты своевременно, и дальнейшее обострение ситуации будет предотвращено путем мирных переговоров.