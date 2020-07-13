Влиятельные итальянские сенаторы осудили Ереван наш обзор
Влиятельные члены парламента Италии: председатель постоянной комиссии Сената по иностранным делам, сенатор Вито Петрочелли, глава итальянской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ и заместитель председателя постоянной комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Паоло Гримольди, а также председатель Межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Италии сенатор Стефано Лючиди и Россана Болди, председатель Межпарламентской ассоциации дружбы с Азербайджаном в парламенте Италии, выступили в итальянском парламенте с заявлениями, осуждающими провокации армянских вооруженных сил на азербайджано-армянской границе и поддерживающими территориальную целостность Азербайджана.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на итальянские СМИ, в заявлении сенатора Вито Петрочелли говорится: «Существует опасность возобновления очень опасной войны на окраинах Европы - армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в результате которого в начале 1990-х годов погибли более 30 000 человек, а один миллион человек стали вынужденными переселенцами. Боестолкновения с применением артиллерии стали серьезным нарушением режима прекращения огня, достигнутого в 1994 году, и серьезным препятствием для возобновления переговоров, зашедших в течение некоторого времени в тупик. Официальный Баку сообщает о военных провокациях армянской стороны и заявляет, что официальный Ереван уже давно препятствует переговорам. Я призываю уважать режим прекращения огня, международное право и принятые в 1993 году четыре резолюции ООН, поддерживающие территориальную целостность Азербайджана и требующие вывода армянских войск с территорий, оккупированных вооруженными силами Армении».
Депутат Паоло Гримольди выражает сожаление в связи с произошедшими событиями: «Важно отметить, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (трубопровод, который поставляет нефть в Италию) и Южно-Кавказский газопровод проходят через Товуз, и нестабильность окажет тяжелое влияние на Европу. Провокации и конфликты не являются решением. Надеюсь на усилия Италии по скорейшему возвращению сторон за стол переговоров под эгидой ОБСЕ, исходя из территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, а также резолюций Совбеза ООН, принятых в 1993 году».
По данному вопросу с совместным заявлением также выступили Стефано Лючиди и Росанна Болди: «С большой обеспокоенностью наблюдаем за противостоянием на северном направлении границы между Азербайджаном и Арменией. Еще раз отмечаем важность урегулирования вопроса путем диалога в рамках территориальной целостности стран, неприкосновенности международно признанных границ и резолюций Совбеза ООН от 1993 года. Как член Минской группы ОБСЕ Италия всегда выступала сторонником политического урегулирования этого конфликта. Данный подход также был подтвержден в «Совместном заявлении по усилению многостороннего стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией», которое было подписано 20 февраля».