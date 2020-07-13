Минская группа ОБСЕ призвала Азербайджан и Армению к переговорам

«По сообщениям министерств обороны Армении и Азербайджана, а также других источников, 12-13 июля произошло серьезное нарушение режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе, что привело к жертвам. Как сообщается, артиллерия различных калибров использовалась обеими силами», - говорится в заявлении.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан возобновить предметные переговоры как можно скорее, говорится в заявлении сопредседателей.

Сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик сожалеют о гибели людей и выражают соболезнования семьям погибших и раненых.

Сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ были в прямом контакте с официальными лицами Армении и Азербайджана с самого начала инцидента, говорится в документе.

«Стороны обвинили друг друга в начале боевых действий. Сопредседатели Минской группы осуждают недавние нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения любой дальнейшей эскалации, в том числе путем использования существующих прямых каналов связи между ними», - отмечается в заявлении.

Сопредседатели Минской группы также призывают стороны возобновить предметные переговоры как можно скорее и подчеркивают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства.