Мир начал бороться с третьей волной коронавируса. Первым столкнулся с инфекцией Гонконг. По этой причине местные власти снова ввели меры социальной дистанции. Об этом рассказала глава администрации города Кэрри Лам, передает Daily Mail.

В связи с новыми ограничениями спортивные залы, салоны красоты, многие магазины и кафе закрываются. Разрешено принимать и обслуживать не более четырех человек в одном общественном месте. Рестораны будут готовить все блюда и напитки «на вынос» исключительно с 18:00 по 5:00 утра. При этом можно открывать заведение на завтраки и ланчи.

Кроме того, власти возобновили обязательный масочно-перчаточный режим в городском транспорте.

«Мы обеспокоены тем, что с таким количеством источников инфекции может появится новая масштабная вспышка в обществе», — заявила представитель местного департамента здравоохранения Чуанг Шук-Кван.