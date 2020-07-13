Азербайджанская армия уничтожила военные объекты и бронетехнику Армении у армян большие потери, видео
Точным огнем азербайджанских подразделений уничтожены огневые позиции, радиолокационная станция разведывательного подразделения, хранилище военной автомобильной техники, танк, бронетранспортер, штаб батальона и военная инфраструктура вооруженных сил Армении. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
В сообщении говорится, что в ходе ударов уничтожены более 20 военнослужащих армянской армии.
В оборонном ведомстве Азербайджана отметили, что противник продолжает обманывать армянскую общественность, скрывая свои потери.