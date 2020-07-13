Миллионеры просят правительства поднять им налоги

Миллионеры из США и Западной Европы обратились к правительствам своих стран с открытым письмом, в котором призывают повысить налоги для обеспеченных людей в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Последствия кризиса, вызванного пандемией, будут продолжаться несколько десятилетий, указано в письме.

При этом связанные с коронавирусом проблемы не могут быть решены с помощью благотворительности, в сложившихся условиях именно государственная власть должна взять на себя ответственность за сбор и распределение средств, считают миллионеры.

«Сегодня мы, нижеподписавшиеся миллионеры, просим наши правительства повысить налоги для таких людей, как мы. Немедленно. Значительно. На постоянной основе», — говорится в обращении.

В настоящее время письмо подписали 83 человека.