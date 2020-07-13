А теперь бакинское Евро перенесли на 2025-й год

Такое решение было принято в ходе заседания Исполкома Европейской федерации каратэ (EKF), прошедшего сегодня в формате видеоконференции. В собрании принял участие и президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов.

Чемпионат Европы по каратэ пройдет в Баку в 2025 году, а не в 2022-м, как планировалось ранее.

Напомним, что в Баку в конце марта этого года должен был пройти чемпионат Европы-2020, однако был отменен из-за пандемии коронавируса. Ожидалось, что Баку проведет континентальное первенство в 2021 году, но EKF оставила это право за шведским Гетеборгом. Таким образом, именно в Швеции, а не в Азербайджане пройдет чемпионат Европы, имеющий лицензионный статус к Олимпиаде в Токио 2021 года.

В мае этого года президент EKF Антонио Эспиноз выступил с инициативой о том, чтобы Баку принял чемпионат Европы в 2022 году. Данное предложение поддержала и азербайджанская сторона, однако сегодня было решено оставить Евро-2022 у Турции, а в Баку провести континентальное первенство 2025 года. В 2023 году чемпионат Европы по каратэ пройдет в России, а в 2024-м – в Хорватии.