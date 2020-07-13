МИД Турции: «Мы готовы отдать жизнь ради Азербайджана!»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился на своей странице в соцсети Twitter видеороликом, в котором звучат гимны Азербайджана и Турции.

«Мы готовы отдать жизнь ради Азербайджана!», - написал Чавушоглу.

Напомним, что ранее Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением в поддержку Азербайджана и призвал Армению опомниться.

«Каким бы ни был выбор Азербайджана в вопросе урегулирования ситуации по оккупированному Нагорному Карабаху и прилегающим районам – Турция поддержит это решение», - сказал министр.