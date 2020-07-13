МИД Турции: «Мы готовы отдать жизнь ради Азербайджана!»
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился на своей странице в соцсети Twitter видеороликом, в котором звучат гимны Азербайджана и Турции.
«Мы готовы отдать жизнь ради Азербайджана!», - написал Чавушоглу.
Напомним, что ранее Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением в поддержку Азербайджана и призвал Армению опомниться.
«Каким бы ни был выбор Азербайджана в вопросе урегулирования ситуации по оккупированному Нагорному Карабаху и прилегающим районам – Турция поддержит это решение», - сказал министр.
Can Azerbaycan’a canımız feda. 🇹🇷🇦🇿 #SeninleyizAzerbaycan pic.twitter.com/mIfx6TzRxn— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 13, 2020