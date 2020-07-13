В России отменили карантин по прибытии из-за границы

В России отменили обязательный 14-дневный карантин для граждан, вернувшихся из-за границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.

Согласно новым правилам, иностранцам, приезжающим в страну, необходимо иметь с собой результат теста на коронавирус или сделать его в течение трех дней с момента прибытия. Россиянам также требуется пройти процедуру тестирования в трехдневный срок. Отмечается, что постановление вступает в силу с 15 июля.

Ранее о необходимости прохождения тестирования на коронавирус по приезде в Россию сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отмечала, что россияне, вернувшиеся из-за границы после открытия международного авиасообщения, могут пройти его сразу по прибытии.