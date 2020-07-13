Глава ВОЗ рассказал о четырех основных сценариях распространения коронавируса

В мире существуют четыре основных сценария распространения коронавируса, рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как передает ТАСС, первый сценарий характерен для стран, которые были предупреждены о пандемии. Такие государства смогли взять ситуацию под контроль и не допустить крупных вспышек заболеваемости.

В странах, где наблюдается второй сценарий, фиксировались крупные вспышки инфекции, но они все же были взяты под контроль.

По словам Гебрейесуса, государства с третьим сценарием преодолели первый пик заболеваемости и начали отказываться от ограничительных мер, на фоне чего возник новый рост числа случаев COVID-19.

Четвертый же сценарий характерен для стран, где продолжается фаза интенсивной передачи вируса.