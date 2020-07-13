По его словам, причина, по которой может начаться война, заключается в том, что карабах ский конфликт никак не решается и нет никаких перспектив как-то это сделать.

«Дело идет к войне и она, наверное, неизбежна». Об этом в интервью изданию «Росбалт» заявил известный российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя вооруженное противостояние на границе Азербайджана и Армении.

«Сейчас имеются два варианта — либо воевать, либо продолжить состояние в духе «ни мира, ни войны», то есть замороженный конфликт. Но замороженные конфликты, тем более такой, как этот, где людей продолжают убивать, где перестрелки происходят достаточно регулярно, обычно приводят к войне. Это не турецко-греческое противостояние на Кипре, где с 1973 года уже никто не стреляет. Это даже хуже, чем конфликт на израильско-ливанской границе, потому что там понимают, что в случае чего, хорошо не будет ни той, ни другой стороне.

Здесь же, на армяно-азербайджанской границе, как мы видим, противоборствующие стороны не очень себя сдерживают. И это уже касается даже не только карабахской проблемы — в данном случае мы видим конфликт уже непосредственно на азербайджано-армянской границе. По большому счету, воевать никому здесь не хочется, но поддерживать напряжение, вооружаться — другое дело. Этим занимаются обе стороны», - сказал он.

Эксперт отметил, что внешнему миру, руководителям НАТО, Европы, Америки, Китая, похоже, сейчас не до Армении с Азербайджаном.

«Получается, что две эти страны варятся в собственном соку, (международных) наблюдателей там нет, демилитаризованных зон — нет, никакого ограничения вооружений тоже нет. То есть это очень неустойчивое перемирие. Бывают перемирия, которые держатся десятилетиями, как на том же Кипре или в Корее, но это другой случай. Обе стороны готовятся к войне, поэтому рано или поздно она непременно случится. Именно с таких столкновений, как 12 и 13 июля, и может начаться неконтролируемая эскалация. Угроза войны здесь присутствует перманентно и новая ее серьезная вспышка почти неизбежна. Если ничего не делать, то точно рванет. А когда к этому подключатся Москва, Вашингтон, Анкара, Тегеран, может оказаться слишком поздно…», - сказал он.

Фельгенгауэр также подчеркнул военное преимущество Азербайджана над Арменией, отметив, что основной фактор в этом вопросе связан с Израилем.

«Израиль действительно неплохо вооружил Баку, причем более современным оружием, чем-то, которое может предоставить Россия. Можно сказать, что азербайджанские вооруженные силы превосходят по качеству даже российские. Например, по современным беспилотникам. Причем нам Израиль свои дроны не продал, потому что Пентагон не разрешил, а Азербайджану продал.