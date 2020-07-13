США оспорили морские притязания Китая

США выступили против территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Associated Press.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США теперь считают практически все китайские морские претензии за пределами его международно признанных вод незаконными, передает агентство. Это не касается территориальных споров по наземным объектам, которые находятся выше уровня моря.

Ранее американская политика по этому вопросу сводилась к настаиванию на мирном разрешении споров между Китаем и его соседями при поддержке США.

«Мир не позволит Пекину рассматривать Южно-Китайское море как свою морскую империю», — заявил Помпео.