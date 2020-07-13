Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром должны отойти из Сирта и Джуфры, иначе против них будет начата военная операция. Такой ультиматум выдвинул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT, передает РИА Новости.

«Нужно, чтобы Хафтар отошел от Сирта и Джуфры. Мы передали это российской стороне. Сейчас ведется военная подготовка к операции в Сирте, хотя мы пока ждем урегулирования за столом переговоров. Но если он не отойдет, то эта решимость будет показана», — приводит агентство слова Чавушоглу. Он добавил, что Турция считает это политическое решение единственно возможным для ливийского кризиса.

По его словам, сейчас поддерживается перемирие, однако оно «не работает на интересы ливийского правительства». Хафтара министр назвал неискренним и добавил, что тот «пытается выиграть время и снова готовится к атаке». Ливийское правительство хочет увидеть дорожную карту, и «если в ней будут подходящие условия, оно согласится на перемирие».