Министры в Боливии массово заражаются коронавирусом

Все больше министров заражаются коронавирусом в Боливии – теперь заболела глава МИД Карен Лонгарик.

"Анализы министра Карен Лонгарик на COVID-19 оказались положительными. При отсутствии симптомов министр находится в изоляции дома", - говорится в сообщении МИД страны.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразилась временный президент Боливии Жанин Аньес, больны также глава сената, министр здравоохранения, министр экономики, глава администрации президента, министр горнорудной промышленности, министр юстиции, глава Центрального банка.

 

181 просмотров