В США заявили о пройденном пике нефтедобычи

США прошли пик добычи нефти, об этом заявил глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер в интервью Financial Times.

По его словам, страна уже не сможет добывать 13 миллионов баррелей нефти в сутки. По данным Минэнерго США, больше всего в истории страна добывала в ноябре 2019 года — 12,9 миллиона баррелей в сутки, а в феврале этого года — 12,8 миллиона баррелей.

Ранее аналитическая компания ShaleProfile Analytics заявила, что США рискуют потерять до трети сланцевой нефтедобычи. Причины этого — падение цен на сырье и рекордное сокращение числа действующих буровых установок (до 318 единиц). 15 крупнейших сланцевых компаний страны сократили свои бюджеты на разработку новых месторождений в среднем на 48 процентов.

Цены на нефть упали на фоне снижения спроса из-за пандемии коронавируса и неудачной первой сделки ОПЕК+ Россией и Саудовской Аравией. Для большинства американских фирм добыча нерентабельна при стоимости сырья ниже 40 долларов за баррель.