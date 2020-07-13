В США разрабатывают перспективную вакцину от коронавируса

Производство перспективной вакцины от коронавируса в США начнется до конца лета, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

"Когда точно начнется производство материалов для вакцины? Вероятно, через 4-6 недель. Мы будем ее активно производить до конца лета", - сказал представитель администрации.

Кроме того, по его словам, США рассчитывают произвести 300 миллионов доз к началу 2021 года. Это количество доз немного меньше населения США.