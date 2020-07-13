Kontakt Home - официальный дистрибьютор Bosch в Азербайджане

Добавив в свое широкое портфолио бренд Bosch, Kontakt Home запустила в связи с этим новую кампанию, которая обрадует клиентов сети.

Одна из ведущих сетей по продаже электроники и мебели Kontakt Home стала официальным дистрибьютором всемирно известного бренда Bosch в Азербайджане. Сеть, недавно проведшая ребрендинг под новым слоганом Sevindirir (Радует), уже сообщала о том, что собирается порадовать своих клиентов различными новшествами.

Сейчас вы можете приобрести в Kontakt Home продукцию Bosch без первичного взноса, беспроцентно и оплатой частями на срок до 18 месяцев. В то же время при наличной покупке клиентов ждут специальные скидки.

В рамках кампании можете приобрести:

- 7 кг стиральную машину Bosch с классом энергосбережения А++ всего за 55,6 маната в месяц;

- Двухкамерный Nofrost холодильник Bosch общим объемом 559 литров всего за 102,8 маната в месяц;

- Водо- и энергосберегающую посудомойку Bosch на 12 комплектов всего за 66,7 маната в месяц;

- Мясорубку Bosch мощностью 1600 Вт всего за 13,9 маната в месяц

- Компактный и мощный пылесос Bosch для быстрой и удобной уборки всего за 13,4 маната в месяц;

- Утюг Bosch с паровым увлажнителем и тройной системой защиты от накипи всего за 9,5 маната в месяц.

Для этого вы можете прямо сейчас, не выходя из дома, перейти на сайт kontakt.az и заказать понравившийся вам товар Bosch со специальными условиями. Ваш заказ будет доставлен прямо к вашей двери бесплатно, быстро и безопасно.

Стоит отметить, что товары Bosch в магазинах Kontakt Home предлагаются с официальной гарантией на срок до 3-х лет.

Сегодня Bosch является брендом №1 на рынке крупной бытовой техники в Европе и одной из лидирующих марок бытовой техники в Азербайджане. Холодильные и морозильные приборы, стиральные и посудомоечные машины, духовки и плиты, а также мелкая бытовая техника под маркой Bosch продаются по всему миру. Стремление к качеству и технологическому совершенству нашло отражение и в дизайне приборов Bosch.