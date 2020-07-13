Генсек ООН призвал прекратить огонь на границе Азербайджана и Армении

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с боевыми действиями на границе Азербайджана и Армении. Он призвал к прекращению огня и к деэскалации конфликта.

«Генеральный секретарь настаивает на незамедлительном прекращении военных действий и призывает все вовлеченные стороны предпринять шаги по деэскалации ситуации, а также воздерживаться от провокационной риторики»,— говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.

Глава всемирной организации также выразил полную поддержку действиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по «урегулированию этой опасной ситуации и поиску мирного решения длительного нагорно-карабахского конфликта».