МИД Турции ответил Евросоюзу

Министерство иностранных дел Турции обвинило Европейский союз в двойных стандартах в связи с его политикой в Ливии.

"Если ЕС хочет внести свой вклад в мирное урегулирование ливийского кризиса, он должен отказаться от политики двойных стандартов, связанных с операцией IRINI (по контролю за соблюдением эмбарго со стороны всех игроков), и поддержать международную легитимность в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении официального представителя МИД республики Хами Аксоя.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал от Турции соблюдать эмбарго на поставки оружия и предупредил, что ЕС намерен усилить свою военно-морскую операцию по контролю за соблюдением этого эмбарго.