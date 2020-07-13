Минобороны о ситуации на фронте: ответным огнем противник был подавлен

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, 60-, 82- и 120-миллиметровые минометы и другие артиллерийские установки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 74 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

С позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Кедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.