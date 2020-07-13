Переболевшие коронавирусом люди рассказали о сохранившихся у них симптомах

Трое молодых людей, переболевшие коронавирусом нового типа, рассказали, что по-прежнему страдают от постоянной усталости, одышки и проблем с сердцебиением несмотря на то, что после выздоровления прошло уже несколько месяцев. Об этом пишет Daily Mail.

Как рассказала 27-летняя Талия Варга, симптомы заболевания у нее проявились 1 апреля, через 13 дней после возвращения в Великобританию из Австралии и Новой Зеландии. Она пять недель провела в постели. Сейчас, спустя три месяца, девушка по-прежнему испытывает трудности с дыханием. Свои ощущения Талия сравнивает с чувством, будто на ее груди лежит бетонная плита.

По словам 21-летней студентки из Лондона Джессики, во время физической активности она испытывает крайнюю усталость и у нее повышается температура. Симптомы приводят ее врача в недоумение. Еще один молодой человек, 21-летний Джек, заразился коронавирусной инфекцией в конце января. До сих пор он страдает от одышки и учащенного сердцебиения.

По данным проекта Университета Джона Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 июля превысило 13 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 190 тысяч. За весь период пандемии скончалось 573 042 инфицированных, более 7,1 миллиона человек выздоровели.