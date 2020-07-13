Аналитики предупреждают: для нефти июль может стать сложным месяцем

Котировки нефти снижаются на беспокойстве инвесторов в связи с ужесточением карантинных мер в некоторых странах.

Как сообщает Интерфакс, на утро вторника сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (1,78%), до $41,96 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,84 (2,09%), до $39,26 за баррель.

Рост выявленных случаев заражения коронавирусом в мире продолжает вызывать опасения трейдеров, отмечает S&P Global Platts. "Июль может быть еще более сложным месяцем для нефти, чем ожидалось, учитывая негативное влияние неопределенности, связанной с коронавирусом, на спрос", - отметил аналитик AxiCorp Стивен Иннс, комментируя эти меры.