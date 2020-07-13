США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия на границе

Соединенные Штаты осуждают столкновения на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны немедленно прекратить применение силы. Об этом говорится в распространенном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают насилие на межгосударственной границе Армении и Азербайджана. Мы призываем стороны немедленно прекратить применение силы, воспользоваться существующими прямыми каналами коммуникации между ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации, а также жестко придерживаться режима прекращения огня", - сказала она.