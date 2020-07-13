США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия на границе
Соединенные Штаты осуждают столкновения на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны немедленно прекратить применение силы. Об этом говорится в распространенном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, передает ТАСС.
"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают насилие на межгосударственной границе Армении и Азербайджана. Мы призываем стороны немедленно прекратить применение силы, воспользоваться существующими прямыми каналами коммуникации между ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации, а также жестко придерживаться режима прекращения огня", - сказала она.
"Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты остаются строго привержены тому, чтобы помочь сторонам достичь прочного и мирного урегулирования конфликта из-за Нагорного Карабаха. Мы продолжим активно участвовать в усилиях, направленных на достижение этой цели. Соединенные Штаты присоединяются к призывам сопредседателей Минской группы к сторонам как можно скорее возобновить переговоры по существу и тоже отмечают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства", - отмечает также американское внешнеполитическое ведомство.