Бой в Донбассе: украинская армия понесла потери

Командование Операции Объединенных сил (ООС) ВС Украины в Донбассе сообщило о гибели трех украинских военнослужащих после обострения ситуации на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Помимо трех погибших, украинская сторона проинформировала о двух раненых военных.

Согласно информации ВС Украины, во время эвакуации тела погибшего вблизи поселка Зайцево украинская эвакуационная группа попала в засаду. В результате перестрелки погиб военный медик, один воин получил ранение, а еще один — боевую травму. В штабе ООС подчеркнули, что эвакуация была невозможна из-за обстрелов со стороны Народной милиции «ДНР». В настоящее время тела военных находятся на месте перестрелки.

По данным украинской разведки, был убит один и ранены двое военных «ДНР».