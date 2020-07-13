Рекордное число зарегистрировавшихся на Бакинский маркетинговый форум

На данный момент для участия в онлайн-форуме зарегистрировались рекордное число участников - более 500 человек. Тема интернет-форума - «Создание истории бренда в соответствии с изменчивым поведением потребителей».

Сегодня начинает свою работу Бакинский маркетинговый форум, организованный Международным банком Азербайджана при организационной поддержке глобальной компании Unite Edelman. Остались считаные часы до завершения регистрации.

Мероприятие нацелено на владельцев бизнеса, директоров по маркетингу и рекламе, руководителей компаний, а также других людей, занимающихся бизнесом и маркетингом. Основной целью мероприятия является анализ изменений рыночных тенденций и поведения потребителей под воздействием COVID-19, рассмотрение лучших мировых практик с целью нахождения реальных решений соответствующих ситуации.

Бакинский маркетинговый форум будет состоять из двух сессий. Первая сессия будет посвящена эффекту доверия. Участники узнают об основных сложностях в отношениях между клиентом и брендом, которые вызвал COVID-19, согласно отчету McKinsey. Будет предоставлена аналитическая информация об основных ожиданиях клиентов от продуктов и услуг в новых условиях.

Вторая сессия форума будет посвящена устранению неопределенности в мышлении клиентов. Эта сессия рассмотрит взаимоотношения клиента и продукта в рамках моделей B2C и B2B в условиях COVID-19. В период, когда предприятия сталкиваются с новой ситуацией, будут изыскиваться способы адаптировать истории брендов к потребностям и привычкам клиентов.

Спикерами форума, помимо представителей МБА, являются эксперты с международным опытом в области маркетинга от McKinsey, Edelman, Unilever, TAB Food Investments, Azercell.

Заместитель председателя правления МБА, главный руководитель по трансформации Талех Тагирли отметил: «Любое серьезное изменение приносит не только различные проблемы для бизнеса, но и новые возможности. COVID-19 не следует считать исключением в этом отношении. Проведение такого форума с участием мировых брендов будет полезно с точки зрения правильной оценки текущей ситуации, обмена опытом и поиска соответствующих решений. Для нас Бакинский маркетинговый форум - это начало. Мы продолжим эту традицию обмена опытом и в других важных для бизнеса областях».

Узнать больше о Бакинском маркетинговом форуме и зарегистрироваться для участия в мероприятии можно здесь. Участие в форуме бесплатное. Мероприятие пройдет на азербайджанском языке, также будет обеспечен синхронный перевод на английский язык. Мероприятие можно посмотреть в прямом эфире на странице МБА в Facebook.