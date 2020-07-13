ВОЗ займется вспышкой пневмонии в Казахстане

ВОЗ направит в Казахстан специалистов для изучения причин роста заболеваемости пневмонией. Об этом сообщила глава представительства ВОЗ в республике Кэролайн Кларинваль.

Власти Казахстана ранее сообщили о резком росте числа случаев заболевания пневмонией наряду с распространением коронавируса. Глава Минздрава республики Алексей Цой сообщил, что за первое полугодие число пациентов с пневмонией составило около 98,5 тыс, что на 55,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом у значительной части из них отрицательный анализ на коронавирус, передает ТАСС.

Кларинваль призвала не делать поспешных выводов: "С начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации. Министерство здравоохранения тоже этим занимается. Эти сообщения привлекли большое внимание со стороны СМИ, но мы, прежде чем делать выводы, должны собрать данные и проанализировать их", - подчеркнула она.

По ее словам, скорее всего, рост числа заболевших пневмонией связан с коронавирусом: "Нужно также выяснить возможности местных лабораторий, мы знаем, что порой бывают так называемые ложные негативные результаты".