Анкара Евросоюзу: Айя-София является собственностью Турции

МИД Турции отверг критику со стороны ЕС, вызванную сменой статуса Айя-Софии с музея на мечеть.

"Айя-София является собственностью Турции", - напомнил официальный представитель дипведомства Хами Аксой. "Любые проекты в отношении нее, в том числе изменение ее статуса, находятся исключительно в компетенции Турции", - приводит его слова ТАСС.

"Никто не может вмешиваться в суверенные юридические дела Турции", - отметил Аксой, добавив, что "благодаря новому статусу мечеть Айя-София будет открыта для посетителей всех религий".

Работы внутри собора "никак не воспрепятствуют ее сохранению в списке всемирного культурного наследия", заключил официальный представитель МИД Турции.