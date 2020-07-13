ВОЗ просит не ждать нормальной жизни

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейисус заявил, что пандемия будет распространяться все больше и больше, если правительства стран мира не предпримут решительные шаги для борьбы с инфекцией, передает BBC.

"Очень многие страны двигаются в неправильном направлении, - считает Гебрейисус. - Вирус остается врагом номер один в мире, но действия многих правительств и людей этого не отражают".

Глава ВОЗ уточнил, что во многих странах не принимают всерьез необходимость жесткого соблюдения мер социального дистанцирования, мытья рук и ношения масок. "В ближайшем будущем возврата к нормальной жизни не будет", - предупредил он.