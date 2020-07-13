Турецкий депутат: «Азербайджан должен вернуть оккупированный Карабах» видео
Депутат парламента Турции от правящей партии, представляющий провинцию Орду, Метин Гюндогду прокомментировал изданию Yeni Akit бои на азербайджано-армянской границе.
Метин Гюндогду заявил, что Азербайджан должен немедленно начать наступление для того, чтобы вернуть оккупированный Нагорный Карабах.
«При последней армянской атаке три азербайджанских солдата стали шехидами. Армения, действуя как марионетка некоторых государств, пытается создать нестабильность в регионе. Азербайджан должен начать атаку в Нагорном Карабахе. Потому что Армения сама хочет расширения этого конфликта. Сейчас настало время освободить от армян азербайджанские земли, которые долгие годы были оккупированы. Турция всегда за Азербайджаном», - заявил турецкий депутат.
Метин Гюндогду подчеркнул, что Армения является страной, которая не может отказаться от своих имперских планов.
«Они совершают нападки на Турцию за события 1915 года. Не обращая внимания на свои злодеяния, заявляют, что турки издевались над ними и угнетали их. Хотя во всех архивах мира можно найти информацию о том, что армяне всегда совершали геноцид против турок. Армяне с того времени дестабилизируют ситуацию в регионе», - сказал турецкий депутат.