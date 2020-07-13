Метин Гюндогду заявил, что Азербайджан должен немедленно начать наступление для того, чтобы вернуть оккупированный Нагорный Карабах .

«При последней армянской атаке три азербайджанских солдата стали шехидами. Армения, действуя как марионетка некоторых государств, пытается создать нестабильность в регионе. Азербайджан должен начать атаку в Нагорном Карабахе. Потому что Армения сама хочет расширения этого конфликта. Сейчас настало время освободить от армян азербайджанские земли, которые долгие годы были оккупированы. Турция всегда за Азербайджаном», - заявил турецкий депутат.

Метин Гюндогду подчеркнул, что Армения является страной, которая не может отказаться от своих имперских планов.