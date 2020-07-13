Пропавшую без вести звезду нашли мертвой

«В это трудное время наши сердца – с ее семьей, друзьями и поклонниками», – приводит РИА Новости текст сообщения шерифа.

В полиции считают, что тонущая Ривера смогла спасти сына, но спастись самой ей не удалось. При этом нет оснований считать, что Ривера погибла в результате злого умысла.

33-летняя Ривера пропала в Калифорнии во время отдыха с сыном на озере.