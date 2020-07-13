Снова карантин в Калифорнии: вспышка коронавируса

Из-за активного распространения коронавируса в Калифорнии - самом густонаселенном штате США снова вводятся жесткие карантинные меры. Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что рестораны, бары, концертные площадки, зоопарки и музеи должны прекратить доступ посетителей в помещения, но могут продолжать работать на открытом воздухе, передает BBC.

Кроме того, прекращены очные занятия в двух самых больших школьных округах Калифорнии - Лос-Анджелесе и Сан-Диего, к которым относятся 706 тыс. учеников и 88 тыс. сотрудников учебных заведений. Теперь обучение будет проходить только в онлайне.

Калифорния - вместе с Флоридой, Аризоной и Техасом - стала новым центром распространения COVID-19 в США. По данным Рейтер, в последние две недели заражаемость резко выросла в 40 из 50 американских штатов.