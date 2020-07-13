Британская Палата общин: агрессия Армении обостряет карабахский конфликт

Акты агрессии со стороны Армении, совершенные 12 июля 2020 года, еще более обостряют вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, причина которого заключается в контроле Армении над Нагорным Карабах ом и семью прилегающими районами, говорится в документе №717 «Об агрессии Армении против Азербайджана», представленном в Палату общин парламента Великобритании, передает Trend.

Палата общин призывает правительство Великобритании осудить действия Армении, которые являются серьезным препятствием на пути мирного процесса и нарушают международное право, а также соглашение о прекращении огня, подписанное в 1994 году.

Кроме того, в документе отмечается, что военные действия на протяжении границы между Арменией и Азербайджаном с применением тяжелой артиллерии являются вопиющим нарушением международного права, а также режима прекращения огня, достигнутого в 1994 году, и представляют собой серьезное препятствие на пути мирного урегулирования конфликта.

Палата обратилась к правительству Великобритании поддержать призыв к Минской группе ОБСЕ провести тщательное расследование, чтобы предотвратить перерастание нынешних военных действий в полномасштабную войну, а также с тем, чтобы правительство Великобритании призвало к выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, как это указано в резолюциях Совбеза ООН, принятых в 1993 году.