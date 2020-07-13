Полиция рассказала о нарушителях карантина

За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории городов Баку, Сумгаит, Гянджа, Ленкорань, Евлах, Масаллы, Мингячевир, Джалилабад, а также Апшеронского, Бардинского, Хачмазского, Гёранбойского, Гёкгельского, Самухского, Сиязанского и Шекинского районов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00:00 13 июля до 00:00 14 июля к административной ответственности привлечены 1 310 человек, находившихся в транспортных средствах.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции, из них 1 178 человек - по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях, 129 человек - за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах, три человека - за повторное совершение этих действий в течение года по статье 211.3 данного Кодекса.

Кроме того, предотвращено 385 попыток миновать на транспортных средствах посты без соответствующего разрешения.