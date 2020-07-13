Смертная казнь за участие в беспорядках в Иране

Три человека в Иране приговорены к смертной казнив в связи с беспорядками в ноябре 2019 года, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

По данным агентства Mizan Online, занимающегося юридической тематикой, Эсмаили заверил информацию о том, что верховный суд подтвердил приговор для трех человек после того, как они его обжаловали, передает РИА Новости.

"Информация о том, что приговор подтвержден, верна", - сообщил Эсмаили, комментируя смертный приговор. По его словам, после задержания на телефонах у этих лиц были обнаружены видео поджогов автобусов, банка и общественных мест, которые они отправляли в "новостные агентства за рубежом".

По данным IRNA, они были задержаны не во время беспорядков, двоих из них задержали во время вооруженного ограбления.

В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые из них переросли в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов.