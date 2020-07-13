Евросоюз отказался вводить санкции против Китая

На встрече министров иностранных дел ЕС было принято решение отказаться от санкций против Китая, связанных с принятием спорного закона о безопасности, ограничивающего автономию Гонконга, пишет Handelsblatt.

По словам евродепутата Михаэля Галера, своими ответными мерами КНР может навредить ЕС куда сильнее, чем сам ЕС может навредить Китаю, передает RT.

В ходе первой очной встречи министров иностранных дел стран ЕС со времени начала пандемии европейские дипломаты так и не смогли договориться о единой линии в отношении Китая.

Две недели назад Китай принял спорный закон о безопасности, ограничивающий автономию Гонконга. Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель заявил, что этот шаг Пекина окажет влияние на его отношения с Брюсселем.