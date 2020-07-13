Атака на российско-турецкий конвой в Сирии: есть раненые

В Сирии боевики взорвали бомбу на пути следования российского патруля, несколько военнослужащих ранены, говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон, передает РБК.

Патрулирование проводилось совместно с турецкими военными. Взрыв произошел сегодня утром. При подрыве фугаса оказался поврежден российский бронетранспортер. Бронемашина турецкой армии также пострадала при взрыве, в ее экипаже есть раненые.

«Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района», — сообщили в центре.