Вслед за активной фазой боевых действий на границе Азербайджана и Армении, началась жесткая кибервойна между секретными службами двух государств. Как сообщает haqqin.az, некоторое время назад азербайджанские киберспециалисты взломали и захватили сайт премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

На сайте премьер-министра Армении выставлены фотография национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова и нашумевшая речь президента Ильхама Алиева на площадке Валдайского дискуссионного клуба.

Как известно, именно на этой площадке И.Алиев в присутствии российского национального лидера Владимира Путина жестко ответил на выпад Никола Пашиняна, заявившего в своем выступлении в оккупированном Ханкенди, что Армения отказывается обсуждать будущий статус Нагорного Карабаха. И.Алиев твердо заявил, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией Карабаха, и эта земля - азербайджанская территория.

Сайт Н.Пашиняна и в данный момент находится под контролем азербайджанских киберспециалистов.