В Украине легализовали казино

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua».

За легализацию казино и игровых клубов на всей территории страны проголосовали 248 народных депутатов, из них 224 голоса отдали представители президентской партии «Слуга народа».

В мае легализовать игорный бизнес в стране призвал глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. По его словам, законодательство не соблюдается, а дивиденды от подпольной работы казино и игровых клубов получает не бюджет, а «крышеватели».

Запрет азартных игр на Украине действует с 2009 года. В Верховную Раду внесен законопроект о легализации игорного бизнеса.