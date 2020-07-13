В Греции забросали камнями старинную мечеть

Вандалы забросали камнями и разбили стекла в мечети Куршум в городе Трикала в центральной части Греции, сообщает местный портал trikalanews.gr.

Согласно информации, нападение произошло ночью, несколько человек камнями разбили стекла двери. Муниципалитет Трикалы проинформирован об инциденте, полиция ищет виновных и принимает меры, чтобы такие происшествия не повторились, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт.

Мечеть Куршум, известная как мечеть Осман-шаха, построена в XVI веке известным османским архитектором Мимаром Синаном. Это единственный памятник культуры и искусства творения Синана, который сохранился на территории современной Греции.