Как уже сообщалось ранее, вслед за активной фазой боевых действий на границе Азербайджана и Армении началась жесткая кибервойна между секретными службами двух государств. Как сообщает haqqin.az, некоторое время назад азербайджанские киберспециалисты взломали и захватили сайт премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Согласно поступившей информации, азербайджанским киберспециалистам удалось парализовать деятельность основных сайтов правительства Армении, в частности главного сайта правительства противника. На сайте правительства Армении выставлены фотографии национальных героев Азербайджана и видеовыступление президента И.Алиева.

Взрывы и выстрелы раздаются не только на полях боя, но и в виртуальном пространстве.