Занимавшийся борьбой с коронавирусом замминистра обороны Казахстана умер от COVID-19

В Казахстане в возрасте 49 лет от коронавируса скончался заместитель министра обороны генерал-майор Бакыт Курманбаев, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на ведомство.

"У Бакыта Жанузаковича Курманбаева остались супруга и двое детей. Военнослужащие и руководящий состав министерства обороны скорбят по поводу кончины генерал-майора, выражают глубокие соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении Минобороны.

Бакыт Курманбаев с первых дней борьбы с пандемией активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространения COVID-19.