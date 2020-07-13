В ночь с 13 на 14 июля и утром 14-го продолжились ожесточенные бои на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

В результате предпринятых мер для пресечения активности противника были уничтожены военная техника различного назначения, боевые средства, командный пункт, резервы в глубине обороны и живая сила врага.