В боях с Арменией погиб генерал-майор Полад Гашимов срочно
Генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов геройски погиб. Об этом на пресс-конференции в Товузе заявил заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керем Велиев, сообщает haqqin.az.
«В течение двух суток по врагу были нанесены сокрушительные удары. Уничтожено до сотни живой силы противника, большое количество боевой техники. Сегодня утром во время боя геройски погиб генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов», - сообщил он.
слева погибший генерал-майор Полад Гашимов